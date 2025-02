Més de 1.200 espectadors al Cicle de cinema de muntanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Cicle de cinema de muntanya i de viatges de la Massana i Ordino finalitza amb un total de 1.218 espectadors. Tal com remarquen a través d’un comunicat les conselleres de les dues parròquies, Alexia Verdaguer i Mònica Armengol, “les xifres evidencien la gran acollida d’aquesta iniciativa, amb un públic que demostra molt interès per conèixer experiències d’aventurers, alpinistes i viatgers”. La mitjana ha estat d’unes cent cinquanta persones per sessió, destacant especialment l’experiència amb curses de llarga distància amb bicicleta, que va ser a càrrec de Carlos Mazón i Patrick Pascó, amb 180 persones, i l’aventura de travessar el Bàltic amb bicicleta, de la família Petits Nòmades, que va acollir un total de 168 assistents.