El marquès de les retencions obre el Carnaval d'Escaldes i Andorra la Vella

Andorra la Vella i Escaldes han donat aquest divendres a la tarda el tret de sortida als actes de celebració del Carnaval, que organitzen de manera conjunta les dues parròquies. La gresca i xerinola ha arrencat amb la penjada del Carnestoltes i l'actuació 'Passarel·la extravagant' del grup d'animació Xtravaganxa, que ha servit per recitar el pregó i encetar tot un cap de setmana ple de disbauxa. Mitjançant una representació teatral i carregada d'humor, s'ha fet crítica d'alguns temes de l'actualitat andorrana. Per l'escenari, de 360 graus, ha aparegut el marquès de les retencions, en referències a les cues de trànsit que tenen lloc cada dia i que col·lapsen el país, o també hi ha desfilat el duet del Mercadona, per aquells que van a comprar a la Seu d'Urgell i que després es treuen el 'tax free'. També s'ha fet un homenatge als turistes, fent especial menció els que van amb "un mòbil a la creperia de la rotonda", han esmentat durant el pregó.

La celebració continuarà aquest dissabte amb la rua de Carnaval, que comptarà amb més de 550 participants, distribuïts en deu comparses. La desfilada començarà a les 6 de la tarda al Parc de la Mola d'Escaldes, i anirà en direcció als carrers de la Constitució, les avingudes Carlemany i Meritxell i finalitzarà a la plaça Bartumeu Rebés. Un cop acabi es farà una botifarrada per a tots els participants i se celebrarà el final de festa a l’auditori del Centre de Congressos amb l’actuació de les comparses que participen en el concurs de coreografies. Posteriorment es lliuraran els premis.

Finalment, diumenge tindrà lloc una calçotada popular al carrer dels Veedors d'Escaldes i el dilluns es tancarà la festa amb el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps de la parròquia escaldenca.