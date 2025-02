La restauració del pont dels Escalls ha costat 488.560 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els treballs d’excavació arqueològica i restauració del pont dels Escalls han finalitzat, la qual cosa permet que la ciutadania torni a fer ús d’aquesta construcció històrica. El pressupost previst ha estat de 488.560 euros a assumir per parts iguals entre Govern i el comú d'Escaldes, qui pròximament publicarà el plec de bases del concurs per a l’adjudicació del projecte d’il·luminació dels tres ponts, amb l’objectiu de millorar-ne la visibilitat. El document signat entre les institucions el 2023 estipulava la col·laboració entre elles per la millora dels ponts d’estil romànic de la parròquia: el pont d’Engordany, el de la Tosca i el dels Escalls. En el cas d'aquest últim, es va requerir fer una excavació arqueològica prèvia a la restauració, ja que es tracta d’un dels ponts menys intervinguts i sobre el qual no s’havia fet mai cap estudi arqueològic. La particularitat de poder recuperar el paviment de pedra original ha donat com a resultat un pont en forma d’esquena d’ase.

L’excavació promoguda pel departament de Patrimoni Cultural del Govern ha estat executada per Arqueòlegs.cat. Durant el transcurs de l’excavació, es va haver d’enretirar una canonada enterrada que travessava tot el pont i que es trobava en servei, i com a part de la intervenció es va restituir el tram de paviment per on passava aquesta instal·lació. El cost de l’actuació ha estat d'un total de 44.208 euros i s'ha realitzat en 76 dies.

Un cop completada l’excavació es van continuar els treballs de restauració, que es van adaptar per tal de conservar el paviment recuperat, amb la creació d’una transició esglaonada a banda i banda per permetre’n l’accés. La recuperació del nivell original del paviment també ha permès recuperar les baranes de pedra en tota la seva alçada, i només ha calgut restituir els murs. En el tram central, però s’ha instal·lat una barana auxiliar metàl·lica que permet millorar la seguretat en aquest tram on la pedra s’aixeca menys de 50 cm sobre el nivell del paviment.