Un recital musical per reflexionar sobre la lluita de les dones al llarg de la història

Reflexionar sobre el paper de les dones el llarg de la història és el que busca el comú d'Encamp, l'ambaixada francesa i l'Institut Andorrà de les Dones (IAD) per celebrar el 8M, el Dia de la dona. No només serà una celebració, sinó que també una reivindicació de les experiències i lluites que han realitzat les dones per a la igualtat de gènere. Les tres entitats han unit forces per portar a la parròquia encampadana el recital musical 'Survivantes'. L'obra se celebrarà el 8 de març a les 20 hores a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural i estarà interpretada per l'actriu i cantant francesa Astrid Cathala, per l'artista Gil Angelo Gazzoli i per un cor de dones.

A dalt de l'escenari es podran veure majoritàriament intèrprets femenines i això és perquè "en el món de la cultura i l'art és un d'aquests espais on durant segles les dones han estat silenciades i què millor que el dia 8 donar aquesta veu", ha declarat la secretària general de l'IAD, Judith Pallarés, durant la presentació de l'espectacle.

"Preveiem que serà un esdeveniment molt especial en què podrem sentir la veu de les dones resistents, la veu de les dones rescatades i revelades, una vetllada molt emocionant i commovedora que ens permetrà reflexionar sobre les experiències i lluites al llarg de la història", ha esmentat el conseller de Cultura del comú d'Encamp, Joan Sans. El recital homenatjarà figures destacades femenines, com per exemple Charlotte Delbo o Simone Veil, entre d'altres.

De fet, l'obra també serà tot un reconeixement de la lluita de les dones durant la Segona Guerra Mundial i la celebració dels vuitanta anys de l'alliberació de França. Es recitaran textos i aniran acompanyats de música per donar-los més profunditat. "Els textos parlen de dones que han viscut experiències molt dures durant la Segona Guerra Mundial i que són resistents, hi haurà emoció, profunditat i ressorgiran les esperances de vida i la força que han obtingut les dones a partir d'aquesta experiència", ha explicat el primer conseller de l’Ambaixada de França a Andorra, Thibault Houspic.

L'objectiu de la representació és donar veu a les dones, ja que no "sempre hem tingut les oportunitats d'expressar, com es pot fer ara, els nostres drets i sentir-nos amb aquest camí de la igualtat que encara queda", ha indicat Pallarés. La secretaria general de l'Institut de les Dones ha manifestat que el 8 de març és un "dia que celebrem, però també de reivindicació, celebrem allò el que hem aconseguit, en alguns llocs, però també reivindiquem moltes vegades tot allò que encara no hem pogut assolir". De fet, Pallarés ha volgut recordar que actualment es passa per un moment històric "on res està garantit". Per aquest motiu ha afegit que "hem de tornar a recuperar aquestes veus" per mostrar "com les dones podem aportar a tot arreu".