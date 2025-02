Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una empresa s'ha presentat al concurs del projecte de construcció i gestió del bloc de pisos de lloguer a preu assequible de Terra Vella, impulsat pel comú d'Andorra la Vella. El cònsol major, Sergi González, s'ha mostrat "molt content" que el sector privat s'hagi interessat pel plec de bases. El termini per fer arribar les propostes al comú acabava avui a les tres de la tarda. Si l'oferta s'ajusta als requisits i convenç la corporació, s'haurà d'aprovar l'adjudicació del projecte en consell de comú. Aleshores l'empresa disposarà de sis mesos per redactar el projecte arquitectònic i de 30 mesos per construir l'edifici, que podrà explotar per un període de 50 anys.