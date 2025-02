Ordino crea la zona lila per a embarassades

Ordino crea una zona lila d’aparcaments tant per a dones embarassades com per a majors de 65 anys. Una mesura que va comptar amb el vot favorable de la minoria durant la celebració ahir de la sessió de consell de comú. Tal com va apuntar la cònsol major, Maria del Mar Coma, durant la roda de premsa posterior a l’acte, una d’aquestes places es trobarà “a la zona comercial que hi ha davant de la farmàcia” i l’altra pels voltants de la casa pairal. “Són llocs amples perquè es pugui sortir amb la panxa del cotxe”, ja que “a vegades et trobes en situacions una mica complicades”, com també “li passa a qui va amb un cotxet per al nen”, va assenyalar. Segons Coma, aquesta mena d’aparcaments ja existeixen en altres punts del Principat i la intenció és “implementar-los aquí”.

El comú també va donar llum verda a no cobrar per aparcar a les zones blaves i verdes durant el migdia. L’espai de temps durant el qual no serà necessari treure tiquet serà entre les 13.00 i 15.00 hores. El comú fins ara obligava al pagament entre les 08.00 i les 20.00 hores. De la mateixa manera, un vehicle no podrà romandre més de 48 hores aparcat al mateix lloc. Segons el cònsol menor, Eduard Betriu, “fins avui ja se senyalitzava a través de cartells” que no es podia excedir aquest temps, però “és veritat que fins al cap de 15 dies no multàvem”. Betriu ho veu com “una forma de tenir-ho tot reglamentat”. “Al final, el que volem és crear una rotació i donar aquesta facilitat perquè els vehicles puguin aparcar”, va detallar.

La minoria també va votar favorablement aquesta mesura. Segons la consellera de l’oposició Jordina Bringué, aquesta era una demanda que havien recollit dels veïns i que ja s’havia presentat des del seu partit. “Són coses sobre les quals és impossible estar en contra”, va afirmar. Bringué també va apuntar que “divendres passat em vaig reunir amb els cònsols” i “em van explicar de manera explícita alguns punts que es podrien interpretar”. “Això ens ha ajudat a votar de millor manera”, va declarar.

El comú també va anunciar la creació d’una zona d’aparcament combinada. Tal com va declarar Betriu, aquesta permetrà deixar vehicles a les àrees de càrrega i descarrega quan “no hi hagi escola o els caps de setmana, quan no hi ha comerç”. Un altre canvi de les modificacions fa referència a les zones de vehicles elèctrics. El cònsol menor va incidir en el fet que “hi havia problemes de cotxes que es passaven molt de temps aparcats, inclús sense trobar-se en situació de càrrega”, i ara es fixarà en vuit hores el temps màxim d’estada. Totes aquestes mesures entraran en vigor a partir de l’1 de maig.

També es va aprovar amb tots els vots a favor la modificació dels preus dels aparcaments amb barrera, la dels tallers culturals i les taxes que fan referència al matrimoni.