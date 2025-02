L'Andorra la Vella del futur haurà de prioritzar la connectivitat a peu

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Andorra la Vella per a les properes generacions s'haurà de construir amb les necessitats de les persones al centre de la política urbanística. Segons ha assenyalat avui al matí en declaracions als mitjans Ignacio Alcalde, arquitecte urbanista, expert en ciutats i territoris intel·ligents i assessor del comú en el projecte per redissenyar el futur urbanístic de la parròquia, en la propera revisió del POUP i en l'urbanisme de les properes dècades caldrà prioritzar la connectivitat a peu, l'espai públic de trobada social, els interessos col·lectius i la renaturalització. La col·laboració d'Alcalde amb el comú s'emmarca en el projecte Una nova visió, un nou futur. Es tracta d'un procés de reflexió inciat a l'octubre i acabat de concloure que té com a objectiu definir una estratègia per transformar l'urbanisme d'Andorra la Vella. Les sessions de treballs han implicat responsables de les institucions públiques, del teixit empresarial i comercial i de la societat civil.