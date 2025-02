Ordino no cobrarà per aparcar en les zones blaves i verdes durant el migdia

Publicat per Daniel Muñoz Ordino Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino aprova no cobrar per aparcar en les zones blaves i verdes durant el migdia. Una mesura que també ha comptat amb el vot favorable de la minoria durant la celebració de la sessió de consell. L’espai de temps durant el qual no serà necessari treure tiquet serà entre les 13:00 hores i 15:00 hores. El comú fins ara obligava al pagament entre les 08:00 hores fins a les 20:00 hores. D’igual manera, un vehicle no podrà romandre més de 48 hores aparcat al mateix lloc. Tal com ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, durant la roda de premsa posterior a l’acte, aquesta “és una mesura” aplicada “arran de les queixes efectuades per algun veí”.

D’igual manera, el comú també ha aprovat la creació d’una zona lila d’aparcament que serà per persones gestants i jubilats, i es trobaran en els nuclis comercials de la població. “Hi ha persones amb mobilitat reduïda que necessiten el seu temps per poder treure el cotxet o fer les compres. En ells hem pensat”, ha explicat la cònsol major. També s’ha anunciat la creació d’una zona combinada. Aquesta permetrà aparcar vehicles en les àrees de càrrega i descarrega quan no estiguin en funcionament perquè es troben fora d’horari d’activitat. Totes aquestes mesures entraran en vigor a partir de l’1 de maig.