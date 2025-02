Encamp destinarà més de 15.000 euros per la instal·lació de càmeres de videovigilància

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp destinarà 15.126 euros per la instal·lació de càmeres de videovigilància en l'entorn de l'església de Sant Pere del Pas de la Casa, segons s'ha fet públic aquest dimecres al BOPA. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Electro-Volt, SA. Al 2022 l'administració va invertir 14.000 euros per a la instal·lació de quinze càmeres de videovigilància, per protegir el mobiliari urbà i lluitar contra el vandalisme.