Els restauradors de Coprínceps volen una reducció de la quota

Els restauradors de la plaça Coprínceps s’han organitzat i demanaran al comú d’Escaldes-Engordany que s’apliqui una rebaixa de la taxa per posar una terrassa al carrer. Segons va poder saber el Diari, la proposta ja s’ha comentat en converses informals entre les parts i es traslladarà als màxims responsables de la corporació en una reunió que, tot i que encara no s’ha tancat, s’hauria de celebrar en les pròximes setmanes.

Els responsables de dos dels establiments més emblemàtics de la plaça –l’hotel Roc Blanc i el restaurant i botiga de productes d’alimentació delicatessen Marquet Gourmeterie– s’han posat al capdavant de les reivindicacions, però no estan sols. Tenen el suport de la majoria dels establiments de la zona, que consideren que l’alça del preu per l’increment de categoria els perjudica greument. Alguns restaurants i cafeteries s’han plantejat retirar les terrasses si es mantenen les quotes actuals, van assegurar fonts del sector. Cal un gest del comú perquè els negocis puguin continuar treballant amb normalitat, van remarcar. Els comerciants esperen poder fer arribar pròximament aquest missatge als màxims responsables de la corporació.

Les tarifes comunals per instal·lar una terrassa al carrer se subdivideixen en cinc zones. En la de cinquena categoria, la més baixa, el preu és de 6,25 euros al mes per metre quadrat. En la més cara, la primera categoria, és de 17,90 euros al mes per metre quadrat. L’ordinació preveu una bonificació del 30% d’aquest import per als comerços que tenen la terrassa muntada tot l’any. És a dir, han de pagar el 70% de l’import de la quota corresponent. Tots els establiments de la plaça Coprínceps estan situats en una zona que ha passat de la segona a la primera categoria, fet que els ha comportat un increment del 40% de l’import que han de pagar al comú amb relació al de l’any passat.

El 2024 la zona de categoria 1 es limitava al tram de Carlemany que va de l’encreuament amb el carrer de la Unió amb el punt on es troba amb el carrer de la Constitució. Aquest any també s’hi ha inclòs la resta de l’avinguda –fins a la zona que no és per a vianants, és a dir, la plaça de l’Església– i els carrers principals del Clot d’Emprivat.

El comú, per la seva part, defensa la nova zonificació del preu de les terrasses amb diversos arguments. D’entrada, per l’esforç econòmic que ha fet la corporació amb projectes d’inversió i propostes culturals a la part alta de la parròquia. També per un principi d’equitat. Fins al 2024 un local situat a l’avinguda Carlemany, a tocar de la plaça Coprínceps, pagava més per posar una terrassa a la via pública. Durant dos exercicis, en plena pandèmia, el comú va exonerar els establiments del pagament de la taxa. El 2023 va aplicar-se l’IPC als preus, situació que s’ha continuat aplicant des d’aleshores.

EL PROJECTE

1 TRASLLAT DE LA DEMANDA AL COMÚ

Els comerciants esperen poder-se reunir pròximament amb els responsables del comú per fer-los arribar les seves peticions. Demanen que es rebaixi la taxa de terrasses.

2 POSSIBLES TANCAMENTS DE TERRASSES

Alguns restaurants i cafeteries de la plaça s’han plantejat retirar les terrasses si es mantenen les quotes actuals, perquè són preus que consideren excessius i que no poden pagar.

3 ORGANITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL

El sector s’ha organitzat per fer saber al comú que no està d’acord amb el canvi tarifari. Al capdavant hi ha alguns dels establiments més emblemàtics de la plaça.