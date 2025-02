'Ciutat a Escala Humana' pretén que la societat reflexioni sobre la mobilitat a Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El BiciLab ha presentat, aquest dimecres a la tarda, la nova exposició temporal 'Ciutats a Escala Humana' on es presenta l'evolució de la història de la mobilitat, així com l'impacte de l'arribada dels cotxes i algunes ciutats mundials que son exemple de la bona circulació amb transports menys massius i més compartits com pot ser el metro, el tren o, inclús, el patinet o la bici compartida. De fet, aquesta és una de les línies de treball del comú d'Andorra la Vella que, tot i que ha mencionat que ja estan començant a treballar per delimitar les zones on podrà passar el transport segregat, la prioritat és poder treballar en el carril bici. "Hem d'intentar fer un pla de mobilitat que, amb el carril bici, la gent no pugui passar, sinó que, realment, els individus puguin fer un carril bici segur, còmode i adaptat per tota la gent" ha mencionat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González.