La capital convoca un concurs pel manteniment dels jocs infantils dels parcs

El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar, per lots, el servei de revisió i manteniment dels jocs infantils dels parcs de la parròquia. Segons s'ha explicat des de la corporació, el que es busca és una empresa especialitzada que s'encarregui de mantenir en bon estat els equipaments i vetllar així per la seguretat dels usuaris, així com detectar tots els jocs que s'han de canviar per desgast i preveure la seva reposició.

Tal com es detalla al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), les persones interessades a participar en el concurs poden descarregar el plec de bases gratuïtament a la web de la plataforma de contractació del sector públic a partir d'aquest dijous. Les propostes han de ser presentades abans de les 15 hores del proper 26 de març.

L’obertura de les pliques serà telemàtica, per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic. Les empreses licitadores amb les propostes de les pliques A i B admeses per a la licitació, rebran una convocatòria on s’especificarà el dia i hora de l’obertura pública de la plica C.