Canillo invertirà més de 49.000 euros en el disseny d'un nou model de gestió turística

Publicat per Víctor González Canillo Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo destinarà 49.715,70 euros per al disseny del nou model de gestió dels actius turístics de la parròquia, que ha recaigut sobre l'empresa Deloitte. L'objectiu és "identificar l'instrument més adequat" per dur a terme les gestions i actuacions necessàries "per unificar la gestió i explotació de la totalitat dels equipaments turístics". Dins d'aquests s'inclouen el Pont Tibetà, el roc del Quer o el futur Complex Esportiu i Social del Palau de Gel d'Andorra. El Pont Tibetà i el Roc del Quer aplicaran un increment en els preus de les seves entrades durant tot l’any. En el cas del Pont Tibetà, el cost passarà dels 14 als 16 euros, mentre que el preu per accedir al Roc del Quer s’encarirà d’1 euro, passant de 5 a 6 euros.

A més, s’oferiran diversos paquets combinats per accedir a més d’una atracció. Un dels packs inclourà l’entrada al Pont Tibetà, el Roc del Quer i la pista de gel per un preu de 33,50 euros, mentre que una altra opció permetrà visitar el Pont Tibetà, el Roc del Quer i l’Splash per 24 euros.Pel que fa a les dates d’obertura, el Pont Tibetà començarà la temporada aquest cap de setmana, mentre que el Jumping estarà disponible a partir del mes d’abril.

El nou model proposarà estratègies innovadores per a la dinamització turística de Canillo, amb la intenció de preservar un equilibri entre el desenvolupament econòmic i la conservació del patrimoni.

Nova normativa en Medi Ambient

Durant el consell del comú d'aquest dimecres, també s'ha aprovat una nova ordinació d'arrestos per a l'any 2025, per reforçar la normativa en matèria de medi ambient i mobilitat. D'aquesta manera, es prohibeix l'acumulació de ferralla i deixalles a l'aire lliure en terrenys no autoritzats, amb multes que poden arribar als 6.000 euros en cas d'incompliment. Pel que fa a mobilitat els vehicles no podran romandre estacionats en un mateix lloc de la via pública durant més de 48 hores, en cas d'incompliment suposarà una sanció de 100 euros. D'altra banda, els propietaris de bestiar estaran obligats a disposar d'un aixopluc adequat per als animals. La venda ambulant es regularà, de manera que només es podrà dur a terme amb autorització i en esdeveniments concrets.