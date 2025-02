El programa Curulla comptarà amb 44 places d'estiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella posa en marxa la segona edició del programa Curulla, que oferirà 44 places d'estiu als joves d'entre 16 i 17 anys. Aquesta iniciativa permet que els adolescents tinguin una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu, en concret, de l'1 de juliol al 29 d'agost de 2025."L’any passat el programa va ser un èxit per als joves que hi van participar i per al Comú, motiu pel qual impulsem una nova edició amb la inclusió de tres departaments més", ha manifestat la cònsol menor de la capital Olalla Losada.

Enguany, les 44 places es distribuiran en dos torns: 22 joves treballaran durant el mes de juliol i els altres 22 durant l'agost. Quatre places es reservaran per a menors amb discapacitat reconeguda per la CONAVA, per garantir una oportunitat laboral adaptada a les seves necessitats. El procés de selecció es farà a través d'una prova escrita i una entrevista personal i els millor qualificats seran escollits i assignats als diferents serveis del comú.