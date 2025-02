El Palau de Gel destinarà 2,5 milions d'euros en renovar espais

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel obre un concurs d'idees per renovar espais, amb l'objectiu de transformar-se en un referent d'oci i turisme. El projecte té un cost d'obres previst de 2,5 milions d'euros. El concurs busca propostes innovadores que garanteixin una major funcionalitat, accessibilitat i sostenibilitat del Palau de Gel, tot respectant l'arquitectura original de l'edifici, al mateix temps que incorporin elements de disseny contemporani que reforcin el seu atractiu i eficiència, apunta la instal·lació en un comunicat. El concurs també dona llum verda a possibles nous serveis que pugui acollir el Palau de Gel. El concurs està obert a professionals i equips del país amb experiència en projectes d’equipaments esportius i d’oci i premiarà tres projectes que reconeguin la qualitat i la viabilitat de les propostes presentades, amb dotacions d'entre 5.000 i 15.000 euros. Les empreses que s'hi vulguin presentar tindran 6 setmanes per lliurar els seus projectes a partir de demà, quan sortirà l'edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El president del Consell d’Administració del Palau de Gel, Jordi Alcobé, ha explicat que "la remodelació del complex no només millorarà els serveis esportius, sinó que també crearà espais multifuncionals i innovadors destinats a activitats culturals i d’oci, consolidant el Palau de Gel com a referent per als turistes i com a espai de trobada per als canillencs i canillenques".

En aquesta nova fase, es vol potenciar les àrees d'accessos i recepció, les àrees esportives, els espais de socialització i la sostenibilitat i eficiència energètica, informa la instal·lació.