La Massana acollirà l'obra de teatre 'Benvinguda a la realitat'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana acollirà el dimecres 5 de març, a les Fontetes, l'obra de teatre 'Benvinguda a la realitat', una activitat que s'emmarca dins els actes que se celebraran per commemorar el dia internacional de les dones. La funció, dirigida per Joan Hernández i Núria Montes, i protagonitzada per ella mateixa, exposa les diverses facetes de l'experiència femenina en diferents àmbits. L'obra començarà a les 20:30 hores i l'entrada serà lliure fins a completar l'aforament.