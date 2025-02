Encamp organitza un taller de comboxing i una sessió de ioga pel Dia de les Dones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp ha organitzat diferents propostes per celebrar el Dia Internacional de les Dones que tindrà lloc el 8 de març. El comú ha organitzat un taller de comboxing, que consisteix en un entrenament físic que fusiona moviments de boxa i arts marcials al ritme de la música, a càrrec de Manu Jiménez, i una sessió de ioga de la mà de Noemí Fajardo. Ambdues activitats són gratuïtes i se celebraran el 7 de març, a partir de les 19 hores, al Complex Esportiu i Sociocultural. La petició d'inscripció es pot fer a través del web del comú.

Pel que fa a la resta d’activitats proposades des del comú emmarcades en el Dia Internacional de les Dones, el 6 de març a les 21 hores, hi haurà la tradicional obra de teatre que acull cada any Encamp en aquest context, enguany es tracta de 'Males Dones' i les entrades es poden adquirir a la pàgina web del comú. D’altra banda, el 8 de març, a les 20 hores, hi haurà el recital ‘Survivantes’ també a la Sala de festes. L’acte és gratuït i es fa en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i el Carnet Jove.