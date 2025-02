El Tarter sumaria 800 habitants amb els nous projectes presentats

Si es desenvolupessin tots els projectes entrats al comú per edificar a la zona anomenada Tarter 3 –la urbanització en construcció a les parcel·les situades a peu de pista, a la vora de la carretera general–, la població del nucli podria augmentar en 800 habitants. Segons va revelar aquesta setmana el cònsol major, Jordi Alcobé, en reunió de poble, només aquests terrenys podrien encabir fins a 300 habitatges nous.

La perspectiva d’un increment de població tan important –la població total de Canillo, segons les darreres dades del comú, és de 6.768 persones– preocupa la corporació. “Això és el que no volem. Canillo no pot créixer d’aquesta forma. És insostenible. No només per l’impacte en els recursos naturals. També per l’augment de la densitat urbana i la massificació, que ens fan perdre qualitat de vida. Hem de revisar aquest model de zones denses en sòl urbà consolidat”, va recalcar el cònsol en la trobada amb els veïns de la parròquia.

Si s’observa el nucli del Tarter des d’un punt que permeti tenir-ne una visió panoràmica, és possible (conèixer-ne una mica la història hi ajuda, certament) distingir-hi quatre zones urbanes diferenciades. La més antiga està formada per les cases pairals de Cal Molines, Cal Tomàs i Cal Martí. La segona, construïda a partir dels anys 80 del segle passat arran de l’auge del turisme de neu, per la urbanització Pleta del Tarter. En el llenguatge tècnic de l’urbanisme comunal, aquesta zona s’anomena Tarter 1. Finalment, trobem el Tarter 2, és a dir, la urbanització, desenvolupada uns anys més tard, que comença on acaba la Pleta i que s’enfila pel rost en serpentí.

MODIFICACIÓ

La voluntat d’evitar la proliferació de projectes que, com els que podrien acabar desenvolupant-se al Tarter 3, puguin tenir un impacte irreversible en el territori va motivar la darrera modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), aprovada fa just un mes. Aquesta mesura d’urgència i acotada en el temps limita la construcció a només xalets unifamiliars i cases aparellades fora dels nuclis antics i les valls d’alta muntanya.

En els propers mesos, l’equip comunal repensarà com s’ha de desenvolupar urbanísticament el conjunt de la parròquia en els propers 20 anys. El que té clar el cònsol és que cal aturar els projectes amb molta volumetria i uns patrons estètics allunyats de l’arquitectura tradicional de muntanya. L’ordinació modificadora del POUP comporta la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, de construcció d’urbanitzacions noves, d’edificació d’obres de nova planta i de consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació modificada comporti qualsevol canvi del règim urbanístic anterior.

EL PROBLEMA

