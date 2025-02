Encamp invertirà 2,4 milions a remodelar els entorns del Pas de la Casa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp destinarà 2.460.771 euros per iniciar l'estudi i les obres de remodelació del Pas de la Casa, que fan referència a la part baixa de l'avinguda d'Encamp, al carrer Bearn i a la zona de peu de pistes. Així s'ha anunciat aquest dilluns en el marc de l'aprovació d'aquest punt durant la sessió del consell de comú d'Encamp, on s'ha detallat que es tracta d'una iniciativa que forma part d'una estratègia de transformació urbana per crear entorns més accessibles i acollidors, amb l'objectiu de potenciar el turisme d'esquí i comercial de la zona. "Aquest projecte forma part del pla d'inversió de la concessió de la societat SEATDE, que preveu una inversió total de 100 milions d'euros al llarg del contracte, amb l'obligació de destinar-ne 40 durant els deu primers anys", ha recordat la cònsol major d'Encamp Laura Mas.

Mas ha detallat que aquesta remodelació inclourà una ampliació de les escales per millorar la mobilitat dels residents, comerciants i visitants, un embelliment de la zona de les arcades, una unificació dels elements urbans com bancs i terrasses, més zones d’escombraries diferenciades, una millora dels serveis amb noves zones de càrrega i descàrrega, i una estètica millorada amb l’eliminació de barreres arquitectòniques que dificultin l’accés als vianants. En relació amb aquest projecte, el conseller de la minoria, Josep Lluís Agudo, ha insistit als cònsols encampadans que les inversions no han de ser només comercials o turístiques, sinó també pensades per millorar la qualitat de vida dels veïns pasencs. “Moltes instal·lacions, com els centres esportius, estan abandonades o no funcionen correctament, tot i que existeixen pressupostos aprovats per a millorar-los. Les millores també haurien de revertir en la població local”, ha subratllat Agudo.

Durant la sessió, també s'ha aprovat una nova normativa per a l’emmagatzematge a l'aire lliure a la parròquia d'Encamp, amb l'objectiu de millorar l'impacte visual d'Encamp i crear entorns més agradables i ordenats. “La nova zonificació identificarà un total de 66 dipòsits i les empreses afectades tindran dotze mesos per adaptar-se a la nova regulació, incloent-hi canvis com la necessitat de registrar-se al comerç local i reubicar-se si cal. Les empreses que no són d'Encamp també hauran de complir amb la nova normativa i reubicar-se o establir-se a la parròquia per continuar amb les seves activitats", ha detallat Mas. A més, tots els dipòsits hauran de complir amb normes com el tancament perimetral, la senyalització i la gestió de residus. La mandatària comunal ha avançat que la corporació preveu sancions per aquelles empreses que no compleixin amb la normativa d'emmagatzematge a l'aire lliure, que aniran des de 600 fins a 200.000 euros, depenent de la gravetat de la infracció.

En el marc de la sessió, la minoria també ha demanat un aclariment sobre una decisió de la Junta de Govern relacionada amb un recurs presentat per SAETDE. El recurs en qüestió es referia a un acord sobre el preu just per a l'ocupació d'un terreny del Pla de les Pedres per part d’un telecadira. Un acord que SAETDE considerava que vulnerava els seus drets com a empresa concessionària. Mas, en aquest sentit, ha assegurat que, amb la resposta administrativa del comú, la qüestió no hauria de generar més problemes.

Nous ajuts pel sector primari

Durant la sessió tradicional de les Talles, s'ha celebrat la subhasta dels Cortons de la parròquia, amb l’assistència de diverses autoritats com el cap de Govern, Xavier Espot, o el síndic general, Carles Ensenyat, així com pagesos i ramaders. A més, el comú ha aprovat dos nous ajuts pel sector primari: un pel manteniment de bestiar gros, com vaques i cavalls, i un altre pel manteniment de ramats de bestiar menut, com cabres i ovelles. Pel que fa a aquest ajut, es subvencionarà les unitats de bestiar menut amb un import de cinc euros per cap de bestiar, i aquells ramats que contribueixin a la millora de la biodiversitat i la neteja del sotabosc rebran un ajut de 22 euros per cap de bestiar.