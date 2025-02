Tot a punt per a l’inici de les obres de construcció de l’hotel de Caldea

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció de l’hotel de Caldea s’iniciaran en les properes setmanes. Segons van confirmar al Diari fonts del centre termolúdic, els treballs començaran amb la renovació completa de la coberta de vidre de la torre i continuaran amb la remodelació dels espais interiors. Caldea no ha modificat els terminis i preveu, per tant, la finalització de tota l’obra per a l’estiu del 2026.