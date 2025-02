Els estudiants pagarien fins a 500 euros al mes per viure a la residència

Els estudiants de la Universitat d’Andorra estarien disposats a pagar com a màxim 500 euros mensuals pel lloguer d’una habitació d’entre 20 i 30 metres quadrats a la futura residència universitària de l’antic hotel Pol. És a dir, fins a 250 euros mensuals en cas que l’apartament, d’uns 20 metres quadrats, es compartís amb un altre estudiant.

La xifra és notablement inferior als 1.700 euros mensuals que proposava un estudi de viabilitat encarregat per la corporació anterior a una empresa estrangera interessada en el projecte. Un informe que el cònsol major, Cerni Cairat, va descartar un cop va assumir les regnes del comú fa poc més d’un any perquè no s’ajustava a les necessitats dels universitaris.

L’enquesta també ha comprovat que la majoria dels estudiants, tant els nacionals com els estrangers, estan d’acord que la residència és una infraestructura necessària per a la universitat. “Tots comparteixen que cal tirar endavant el projecte”, va assenyalar el mandatari en declaracions al Diari. L’interès en la residència no es limita als estudiants de l’UdA. Els joves consultats la consideren una opció d’habitatge atractiva per emancipar-se. El projecte en què treballen el comú lauredià, el Govern i la universitat preveu reservar una part dels apartaments per al col·lectiu juvenil.

Tot i que fa anys que es parla de la residència universitària, Cairat assegura que fins ara no s’havia preguntat als estudiants si consideraven necessari l’equipament. “Nosaltres sempre hem dit que cal estudiar bé la demanda abans de prendre una decisió sobre quin tipus d’infraestructura volem”, va remarcar el cònsol. Cairat se sent satisfet amb els resultats perquè “encaixen molt bé” amb la idea de residència que defensa la corporació actual.

Pel que fa al model de finançament, el mandatari va apuntar que encara s’ha de tancar. “Ara haurem de valorar quina és la millor manera d’impulsar aquest projecte. Si l’ha d’assumir al 100% l’administració o si, al contrari, s’ha de fer una concessió perquè se n’encarregui un privat”, va explicar el cònsol.

El comú treballa en el projecte conjuntament amb l’UdA i els ministeris d’Educació i Habitatge. Encara que les parts no s’han fixat una data concreta per a la finalització del projecte –Cairat sempre reitera que vol fer les coses bé i sense presses innecessàries–, la corporació espera que la residència universitària sigui una realitat abans del mandat vinent.

EL PROJECTE

1 NO MÉS DE 500 EUROS MENSUALS DE LLOGUER

Els estudiants de l’UdA estarien disposats a pagar fins a 500 euros mensuals per llogar una de les habitacions de la residència universitària, segons una enquesta del centre educatiu.

2 NECESSITAT DE DISPOSAR DE L’EQUIPAMENT

Els estudiants coincideixen que la infraestructura és necessària. Els joves la consideren una opció d’habitatge atractiva per emancipar-se. El projecte inclourà pisos per a aquest col·lectiu.

3 MODEL DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE

El model de finançament i de gestió del projecte encara s’ha de definir. Tant podria ser públic al 100% com concessionar-se a una empresa privada, segons apunta el cònsol.