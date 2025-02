A la recerca de dues localitzacions de molins a Escaldes-Engordany

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El paisatge urbanístic ha mudat de pell amb els pas dels anys. Fruit d'aquesta casuística, certes edificacions històriques han desaparegut o s'han oblidat. Un exemple d'això són els molins fariners de la parròquia d'Escaldes-Engordany. Francina Pons ja fa temps que treballa amb la intenció de recuperar aquest patrimoni del país. Pons va publicar un llibre ara fa tres anys d'una recerca exhaustiva dels molins del Principat i aquest dijous ha realitzat un col·loqui amb l'objectiu d'intercanviar informació amb el públic per tal de trobar la localització exacta de dos molins escaldencs, ja que no s'acaba de saber quina va ser la seva ubicació. Un d'aquest és el Molí de la Mola, que se sap la zona on hauria estat, però no el lloc exacte. Pons creu que aquest va estar a l'actual parc de la Mola. L'altre és el Molí de Can Noguera, pel qual considera que va estar a prop de la carretera d'Engolasters perquè pel terreny s'hi ha trobat una pedra de molí. La finalitat és poder recopilar el màxim d'informació possible per tal de difondre tot aquest patrimoni i que no s'acabi perdent.