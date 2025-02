Procés participatiu per reformar el centre

El comú de Sant Julià de Lòria destinarà aquest any una partida pressupostària de 400.000 euros per a la reforma de la plaça Calonge. Perquè tothom pugui fer aportacions al projecte de remodelació d’aquest espai, la corporació organitzarà al llarg del mes vinent –concretament, fins al 20 de març– diverses reunions presencials i virtuals obertes a tots els veïns de la parròquia amb l’objectiu de recollir propostes de millora. La voluntat del comú és que les obres estiguin enllestides abans del 2026.

El procés participatiu s’ampliarà durant el mandat a altres projectes, com ara la transformació del centre del poble de Sant Julià en una zona d’ús preferent per als vianants. El cònsol major, Cerni Cairat, va apuntar ahir en roda de premsa que en els pròxims tres anys l’acció comunal se centrarà en el nucli urbà, amb projectes com ara la finalització de les obres de reconstrucció del Centre Cultural Lauredià –previstes per al final d’any–, la reforma de l’edifici de l’antic hotel Pol –on s’habilitarà la residència universitària– i la remodelació de la plaça de la Germandat. Més endavant, el cònsol no descarta aplicar el mateix model participatiu en projectes a la part alta de la parròquia.

El comú ha posat a disposició un correu electrònic perquè els que no puguin assistir a les reunions facin arribar-li suggeriments. A més, farà enquestes entre els usuaris de la universitat o del LAUesport i reunions amb els comerciants i la gent gran.