Naturland estrenarà una tirolina doble de 625 metres a l’estiu

Naturland amplia l’oferta d’oci amb la incorporació d’una nova atracció a la cota 1.600 prevista per l’estiu: una tirolina doble de 625 metres de longitud. Aquesta nova infraestructura està dissenyada per oferir una experiència emocionant als visitants, “consolidant Naturland com una destinació de referència per als amants de l’aventura”, assenyalen en un comunitat. Des de Naturland, però, no es va voler informar sobre el cost de la nova atracció. El giny es posa avui a informació pública per si es volen presentar al·legacions.