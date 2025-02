Les escoles d'Ordino donen la benvinguda al Carnaval

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Ordino ha donat el tret de sortida a la festa de Carnaval de manera anticipada aquest dijous amb una desfilada en la qual hi han pres part tots els escolars de la parròquia. D'aquesta manera, centenars d'alumnes dels diferents centres educatius han sortit al carrer per ser protagonistes d'una rua que s'ha allargat durant més d'una hora i que ha estat amenitzada per la música de la Batucada Insects. La celebració ha avançat la seva data a causa de les vacances escolars que tindran lloc al llarg de la setmana vinent. La rua ha començat a les 10 hores amb una desfilada que s'ha iniciat a l'exterior de les escoles fins a arribar al carrer Major, on els més petits han gaudit de la música mentre les famílies immortalitzaven el moment. La desfilada s'ha clos amb un ball final a la plaça Prat de Call.