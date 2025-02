La importància de l'esport en els àmbits de la salut centren les jornades 'Parlem-ne'

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

L'esport com a medicina en totes les edats ha centrat la nova taula rodona de les jornades 'Parlem-ne', impulsades pel departament de Joventut del comú de Sant Julià de Lòria, on s'ha convidat especialistes del sector com esportistes, entrenadors i especialistes de la salut per donar a conèixer el seu punt de vista en diferents àmbits. Així doncs, s'han tractat temes com la salut mental, els valors que aporten la pràctica d'un esport i com afavoreix la seva pràctica en totes les etapes de la vida. "És important saber que és la disciplina, la constància, l'esforç o el treball. Tenir consciència que, per arribar a complir un objectiu, s'ha de dedicar esforç, temps i s'ha de gaudir" ha mencionat l'exesquiadora Mireia Gutiérrez.