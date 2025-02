Els escolars de la capital es preparen per donar la benvinguda al Carnaval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 2.200 escolars de la capital es preparen per donar la benvinguda al Carnaval amb la tradicional rua interescolar que tindrà lloc demà divendres 21, a les 10:15 hores, a les avingudes d'Enclar i Santa Coloma. L'activitat comptarà amb la presència de tots els centres escolars d'Andorra la Vella i Santa Coloma, així com la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell i gent gran de la parròquia.A causa de la celebració de la rua, des del comú alerten que la circulació quedarà tallada a les avingudes de Santa Coloma i d'Enclar, entre les 10 i les 12 hores

Els actes populars amb Escaldes-Engordany encetaran el 28 de febrer, amb la penjada del Carnestoltes a l'avinguda Meritxell. L'1 de març hi haurà la desfilada, que començarà al Parc de la Mola d'Escaldes i finalitzarà a la plaça Bartomeu Rebés. En acabar se celebrarà una botifarrada per als participants i per les comparses que participin al concurs de coreografies. El programa inclou una calçotada popular el diumenge 2 de març, amb un cost de 7,50 euros. El judici i la crema del Carnestoltes, a la plaça Coprínceps tindrà lloc dimarts, 4 de març.