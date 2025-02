El comú adjudica la instal·lació de nous parquímetres per uns 50.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha adjudicat el contracte per al subministrament i instal·lació de nous parquímetres a la parròquia. L’empresa seleccionada per executar el projecte és Maviparq, que disposarà d’un termini de tres mesos per completar els treballs. Segons l’edicte publicat ahir al BOPA. l’adjudicació s’ha fet mitjançant concurs públic nacional en la modalitat de contractació ordinària. El pressupost total del projecte ascendeix a 49.833,09 euros, impostos inclosos. El contracte forma part del pla del comú per millorar la regulació de l’aparcament a la parròquia. Segons el document, els ciutadans que vulguin impugnar la decisió poden presentar un recurs davant el comú en el termini d’un mes, tot i que això no suspendrà l’execució del projecte. Aquest nou pas en la gestió de la mobilitat a Canillo busca optimitzar l’ús dels espais d’aparcament i garantir un millor control del trànsit a la parròquia.