El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va anunciar ahir al vespre en reunió de poble que el comú ha arribat a un acord amb el Govern per crear una línia d’autobús directa entre Andorra la Vella i el centre del poble de Canillo. El mandatari va detallar que la línia no farà parada a Encamp, fet que permetrà reduir el temps del viatge fins a 20 minuts, i amb tota seguretat tindrà una freqüència d’una hora, tot i que aquest punt encara s’ha d’acabar de tancar. “No pot ser que es quedi gent a les parades perquè no hi ha lloc a l’autobús”, va remarcar. Pel que fa a l’Uclic, el servei de transport comunal a la demanda, Alcobé va revelar que entre el 2021 i el 2024 ha beneficiat 115.700 passatgers.

A la reunió, celebrada a l’auditori del Palau de Gel, Alcobé va repassar la feina feta des del començament de mandat i va enumerar les inversions més destacades previstes en el pressupost per al 2025. A part de la creació de la línia d’autobús directa entre Canillo i la capital, Alcobé va anunciar altres canvis en els serveis públics. Un dels més importants serà la reducció del nombre de punts de recollida d’escombraries. Actualment, n’hi ha 290, una xifra que el cònsol major considera “insostenible”, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. El servei de recollida té un cost de 540.000 euros anuals per al comú. Els nous punts de recollida seran més accesibles per als ciutadans.

Tot i que Alcobé va mantenir durant tota l’exposició la flegma anglesa que el distingeix, no va poder evitar alçar la veu quan va anunciar que el comú ha emprès accions legals contra el propietari d’un xalet situat a Incles per incomplir la normativa urbanística comunal. El cònsol va explicar que l’individu fins i tot va impedir el pas als tècnics de la corporació que s’hi van acostar per fer les comprovacions pertinents. El mandatari va recordar que el comú va aprovar al final de l’any passat una ordinació que obliga les construccions que s’edifiquin a les valls de muntanya a respectar les formes i materials de l’arquitectura tradicional i prohibeix l’enderroc de les bordes, entre altres aspectes.

Pel que fa a la remodelació i embelliment de la carretera general en el tram que passa pel centre de Canillo, Alcobé va informar que el projecte s’adjudicarà a la primavera i les obres començaran a la tardor. Els treballs s’hauran de fer en dues fases separades per no perjudicar la circulació de vehicles i la mobilitat dels vianants. El projecte crearà més espai per a les persones que es desplacen a peu i més zones verdes. Les places d’aparcament s’eliminaran.

‘JUMPING’

Alcobé també va donar notícies sobre el pont tibetà i el Roc del Quer. L’activitat de salt al buit amb corda, estrenada al novembre, reobrirà a l’abril amb algunes sorpreses que el cònsol va anunciar, però no va detallar. “Hi haurà una mena de pèndol”, va apuntar.

D’altra banda, el mandatari també va destacar que el centre d’atenció primària s’inaugurarà en les pròximes setmanes. Ho farà un any més tard del previst a l’inici de les obres. En el marc d’aquests treballs també s’ha remodelat la plaça del Prat del Riu. El centre, de 400 metres quadrats, disposarà de sales de cures, consultes mèdiques, un espai per a l’assistent social i sales polivalents.