Tall a l’avinguda Sant Antoni divendres per la rua de Carnaval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La rua de Carnaval obligarà divendres a tallar el trànsit a l’avinguda Sant Antoni entre tres quarts d’onze i un quart de dotze, per poder garantir la seguretat dels infants, que aniran fins a la rotonda de davant de les Fontetes i des d’aquí tornaran cap a la plaça de l’Església, des d’on haurà sortit prèviament la rua a dos quarts d’onze. Es preveu que el trànsit es restableixi pels volts d’un quart de dotze. Durant aquesta mitja hora, els vehicles tenen com a alternativa el pas per Anyós.

Uns vuit-cents cinquanta infants desfilaran pels carrers per lluir les seves creacions, que enguany estaran relacionades amb els Jocs dels Petits Estats. A banda de la rua, diumenge hi haurà el tradicional concurs infantil de disfresses a la sala de la Closeta, que premiarà les categories amb vals de compra a diversos establiments. Durant la setmana de Carnaval, a banda de les activitats de l’Esplai, també hi haurà el taller creatiu Aquest Carnaval, fem la mosca, per a infants de totes les edats a càrrec de La Capsa, que es durà a terme dimecres 26 de febrer.