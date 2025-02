Procés participatiu per reformar la plaça Calonge

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria destinarà aquest any una partida pressupostària de 400.000 euros per a la reforma de la plaça Calonge. Perquè tothom pugui participar en el projecte de remodelació d'aquest espai, la corporació organitzarà al llarg del proper mes diverses reunions presencials i virtuals amb els veïns de la parròquia. Per inscriure-s'hi cal trucar al 343408 o enviar una sol·licitud a ciutadania@comusantjulia.ad.