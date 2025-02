Naturland estrenarà una tirolina doble de 625 metres

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Naturland continua ampliant la seva oferta per atraure els amants de l'aventura. En aquest sentit, incorporarà una tirolina doble de 625 metres, a la cota 1.600, que està previst que estigui disponible a l'estiu d'enguany. "A la cota 1.600 sempre vam parlar que volíem desenvolupar activitats de més adrenalina" explica el director de Naturland, Xabier Ajona. Per aquest motiu, la nova atracció inclou quatre modalitats de descens: cadira individual, ala delta individual, compacte de peu individual i salt doble en tàndem. D'aquesta manera, recull el comunicat, es vol "afavorir l'atractiu turístic de la zona", així com "reforçar l'oferta d'activitats de lleure". "Es tracta d'una tirolina que no buscarà alçada o velocitat sinó que la sensació vindrà més a través d'un vol rasant just per sobre de la copa dels arbres", ha destacat el director.