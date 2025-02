Les obres a Casa de la Vall obligaran a reubicar algunes actuacions del Jambo

Imatge dela jardins de Casa de la Vall, que l'any passat van acollir diferents actuacions i aquest any no es podran fer servirArxiu ANA

El Jambo Street Music tornarà a omplir de música Andorra la Vella a mitjan juny. Concretament, se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny. La cita arribarà amb una reestructuració d'ubicacions, arran de les obres que s'estan fent als entorns de Casa de la Vall i que impediran que es pugui muntar un escenari als jardins, on habitualment es feien diferents propostes. Precisament aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'adjudicació mitjançant contractació directa a Boïc Estratègia en Marketing, SL-Aymara de l'organització del festival, per un import de 69.419,35 euros, IGI inclòs, per a l’any 2025. A l'edicte consta que la durada de la contractació és de tres anys, ja que es vol "gestionar les programacions" amb antelació, segons informen fonts del comú d'Andorra la Vella.

Cal destacar que el pressupost que el comú dedica a aquest esdeveniment és el mateix que anys anteriors, incrementat de l'IPC. També s'ha informat que la programació de la dotzena edició s'anunciarà en una roda de premsa en què es detallaran els artistes que hi actuaran, els horaris, les ubicacions i les novetats del festival.