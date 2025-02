La CTU rep les al·legacions dels compradors de Les cases dels Vilars

La comissió tècnica d’urbanisme (CTU) ha iniciat el procés d’avaluació del recurs presentat per la promotora contra la decisió del comú d’Escaldes-Engordany de denegar la llicència d’ús a la promoció d’obra nova Les cases dels Vilars. En un avís publicat dilluns al BOPA, l’organisme governamental recorda als afectats que ja poden presentar les al·legacions que estimin convenients en defensa dels seus drets.

El comú argumenta que durant el procés de construcció la promoció, situada al carrer del Balcó del Solà, s’ha desviat respecte al projecte inicial. La corporació va atorgar la llicència d’edificació –per a nou cases adossades de luxe– el 2018. D’entre les anomalies detectades, cal destacar que algunes de les cases superen l’altura permesa, amb plantes addicionals no previstes, que la superfície del terreny és inferior a la parcel·la mínima exigida per la llei i que s’han fet modificacions no autoritzades en alguns dels xalets, com ara plantes subterrànies.

Les irregularitats van ser notificades per primera vegada pel comú fa aproximadament un any. Després de mesos de discussions sense arribar a una solució, al novembre la corporació escaldenca va emetre una resolució en què denega la regularització de les obres i la concessió de la llicència d’ús. Aquesta decisió es basa en l’incompliment flagrant de la normativa urbanística vigent, segons assegura la resolució del comú.

La promotora, per la seva part, manté que les modificacions realitzades en els xalets durant en procés de construcció no afecten paràmetres essencials del projecte original. La comissió tècnica d’urbanisme haurà de determinar si les alteracions són substancials. La resolució de la comissió tècnica d’urbanisme serà determinant per al futur de la promoció i els interessos dels propietaris afectats.

Si la comissió donés la raó a les tesis defensades pel comú, la llicència d’edificació aprovada el 2018 hauria caducat perquè la promoció no s’ajusta al projecte inicial. En aquest cas, fins i tot alguns dels edificis s’haurien de d’enderrocar.

Les nou cases de la promoció ja estan venudes, amb pagaments avançats que en alguns casos superen el milió d’euros per xalet. A causa de la manca de llicència d’ús, els compradors no poden ocupar legalment les seves propietats ni completar els tràmits d’escriptura. Fins ara, els compradors han donat suport a la promotora en els seus esforços per regularitzar la situació. Segons la informació publicada als portals immobiliaris, els habitatges oscil·len entre els 292 i els 360 metres quadrats i es distribueixen en cinc nivells: dues plantes subterrànies i tres de diürnes, comunicades per un ascensor i unes escales. En total tenen quatre dormitoris i quatre banys.

EL CONFLICTE

1. RESOLUCIÓ DEL COMÚ PER IRREGULARITATS

La resolució del comú denega la regularització de les obres i la llicència d’ús perquè la promoció s’ha desviat respecte al projecte inicial.

2. RECURS DE LA PROMOTORA A LA CTU

La promotora ha presentat un recurs a la CTU contra la resolució del comú. Assegura que les modificacions fetes en el projecte no són substancials.

3. OBERTURA DEL PROCÉS ALS COMPRADORS

La CTU emplaça els compradors a presentar les seves al·legacions. L’organisme ha començat el procés d’avaluació del recurs presentat per la promotora.