El comú ofereix 123 places de treball eventuals per a l'estiu

El comú d'Andorra la Vella ha obert una convocatòria per oferir 123 places de treball eventual per a l'estiu, per a joves majors de 18 anys. Segons es publica al BOPA, s'ofereixen 57 places de monitors d'esport, 32 per als casals d'infants d'El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma i 3 per al servei de Joventut i Participació Ciutadana. La resta de places són per a exercir d'informadors turístics (15), per a guia del BiciLab (3), com a auxiliars de Medi Ambient (5) i com a auxiliars de recepció per a instal·lacions esportives comunals (8). Les sol·licituds s'hauran de presentar abans de les 15 hores del 21 de març.