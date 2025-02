Canillo disposarà d'una línia de bus directa amb Andorra la Vella

Publicat per Víctor González Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha anunciat avui al vespre en reunió de poble que el comú ha arribat a un acord amb el Govern per crear una línia d’autobús directa entre Andorra la Vella i el centre del poble de Canillo. El mandatari ha detallat que la línia no farà parada a Encamp, fet que permetrà reduir el temps del viatge fins a 20 minuts, i amb tota seguretat tindrà una freqüència d’una hora, tot i que aquest punt encara s’ha d’acabar de tancar. “No pot ser que es quedi gent a les parades perquè no hi ha lloc a l’autobús”, ha remarcat.