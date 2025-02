Les tanquen que eviten que els conductors puguin circular per la carretera.Fernando Galindo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera de la Comella estarà tancada durant tota la setmana en el tram entre la urbanització Comella Parc i la Plana per poder estabilitzar el talús i garantir la seguretat a la zona, segons va informar ahir el comú d’Andorra la Vella en un comunicat. La corporació va explicar que al matí van començar els treballs a la zona afectada divendres a la nit per un incident de caiguda de rocs. Les tasques impediran reobrir la via els pròxims dies.