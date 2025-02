Sansa vol fer pagar el vial als promotors en zones d’accés difícil

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, no descarta obligar els promotors que volen edificar en zones de difícil accés a finançar el cost del vial. La mandatària va assenyalar ahir en la roda de premsa posterior al consell de comú que hi ha molts culs-de-sac a les urbanitzacions, fet que hi complica l’arribada dels vehicles d’emergència. “Potser el que vulgui construir-se una casa a la muntanya s’haurà s’haurà de pagar el vial. Ho hem de plantejar”, va afirmar Sansa.

La mandatària va fer aquestes reflexions en una sessió de consell en què l’urbanisme va ser protagonista. La cònsol va revelar que el sistema de quotes a la construcció aprovat l’estiu de l’any passat “ha resultat molt eficaç per limitar i controlar el creixement”. Si s’haguessin autoritzat totes les sol·licituds entrades al comú, el 2024 s’hauria aprovat la construcció de 51.129 metres quadrats, 30.515 més que el que finalment s’ha tramitat. En total, el sistema de quotes ha permès frenar el 59,5% de la construcció sol·licitada, un balanç que la minoria també va considerar positiu.

QUOTA

D’altra banda, Sansa va indicar que el comú ja ha adjudicat aquest any més de la meitat del total de metres quadrats edificables del 2025, tal com ja va avançar fa unes setmanes la cònsol en una entrevista a Diari TV. Concretament, la corporació ha aprovat 11.912 metres quadrats dels 22.548 autoritzables. La majoria de terreny on encara es podrà edificar durant els pròxims 10 mesos, 10.635 metres quadrats, se situa, per ordre decreixent, a la Massana, l’Aldosa i Arinsal. A la resta de quarts la quota està pràcticament exhaurida. Pel que fa a la tipologia de productes en llista d’espera, Sansa va assenyalar que la majoria són xalets. Més enllà de les xifres, la cònsol va remarcar la necessitat de fer una reflexió d’àmbit nacional sobre el creixement demogràfic i urbanístic i va proposar establir mecanismes en el marc de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme per controlar el ritme de construcció.

Per la seva part, la minoria va celebrar que les quotes s’hagin demostrat com un instrument eficaç per limitar el desenvolupament urbanístic. “Cal continuar aplicant mesures semblants per continuar mantenint un creixement sostenible”, va afirmar el conseller Guillem Forné.

En la sessió també va donar-se llum verda a un suplement de crèdit de 70.000 euros per organitzar un gran esdeveniment ciclista, que inclourà tant la part comercial com propostes lúdiques i esportives. “L’any passat vam presentar el segell la Massana Ciclista, perquè considerem que la bicicleta, en totes les seves modalitats, és un dels puntals de la nostra oferta turística. A més, es tracta d’un sector que va clarament a l’alça, tant pel que fa al ciclisme de competició com l’amateur”, va assegurar la consellera de Turisme, Mònica Solé. La fira tindrà lloc el mes de juny i pròximament se’n farà la presentació pública amb tota la programació.