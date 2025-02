Nou paquet de subvencions per a entitats socials

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir a les entitats i associacions sense ànim de lucre de la parròquia un nou paquet de subvencions perquè puguin desenvolupar els seus projectes. La cònsol menor, Olalla Losada, va recordar que fins ara no es disposava d’una subvenció específica per a aquesta tipologia d’entitats més enllà de les ajudes directes, per la qual cosa s’ha decidit crear un nou paquet i amb les seves pròpies bases i reglament. En total s’ha previst una partida de 40.000 euros, tot i que la corporació pot estudiar ampliar-la en funció de les sol·licituds que es rebin. “Moltes vegades les ajudes que ens demanen són molt petites, però fan que aquella entitat pugui celebrar el seu acte. Són petites accions que ajuden que cada vegada es puguin fer més projectes”, va indicar Losada.