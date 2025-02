El carnaval d'Encamp aposta per espectacles infantils "de gran qualitat"

Publicat per Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot a punt per cinc dies de festa a Encamp. La parròquia ho té tot enllestit per celebrar el Carnaval, que comptarà amb actes per a tots els públics i amb una clara aposta per espectacles infantils "de gran qualitat", tal com han explicat des del comú encampadà aquest dimarts. Grups com Xiula, el Pony menut o Pessigolles actuaran entre l'1 i el 5 de març, els dies que tindrà lloc el carnaval. Aquesta decisió de portar actuacions musicals de gran renom per la canalla ha suposat algun canvi organitzatiu respecte edicions passades. Els balls de tarda per a la gent gran passaran a ser vermutades per tal que a la tarda s'hi puguin encabir aquests espectacles infantils.

"Hi ha hagut certs canvis, com per exemple en comptes de fer els balls de tarda per la gent gran hem apostat per fer vermutades i això ve en resposta a l'aposta que hem fet per tenir espectacles infantils de gran qualitat", ha explicat el tècnic de Cultura del comú d'Encamp, Àlvaro Rodríguez. Aquest canvi s'ha decidit amb la intenció que els espectacles "tinguin la seva cabuda" i perquè els més menuts de la parròquia els "puguin gaudir com mereixen", ha especificat Rodríguez. Com que els balls per a la gent gran funcionaven, en comptes de suprimir-los, la corporació ha optat per convertir-los en vermutades, ja que el programa està "pensat per a tots els públics perquè tothom pugui gaudir de la nostra gran festa", ha declarat el conseller de Cultura del comú, Joan Sans. El pressupost per organitzar tota la celebració ascendeix als 100.000 aproximadament. Es tracta d'unes xifres força semblants a les del darrer any.

El tret de sortida de la festivitat serà el dissabte 1 de març amb la penjada de sa majestat el Rei Carnestoltes a la plaça del Consell General, a les 12 del migdia. Ja a la tarda arrencarà la desfilada de disfresses i comparses i a dos quarts de 6 hi ha previst el primer gran espectacle infantil, de la mà de Xiula. La matança del porc es farà el diumenge 2 de març a dos quarts de 9 del matí i el Judici dels Contrabandistes serà a la tarda. El ball de l'ossa s'efectuarà el 3 de març a dos quarts de 12 del migdia i la despenjada del Rei Carnestoltes serà el dia 4. Ja el darrer dia es portarà a terme la sardinada popular, la lectura de les últimes voluntats i la cremada de sa majestat el Rei Carnestoltes. Aquests són alguns dels actes més destacats del programa, però el llarg dels cinc dies hi haurà un ventall d'actes, com per exemple sessions de discjòqueis pels joves o balls.

La Comissió de Festes d'Encamp ha comentat que totes les representacions aniran marcades per la "sàtira política", segons ha mencionat Christian Fernandes. Precisament, Fernandes han asseverat que es dirà "tot el que la gent pensa i no pot dir per por i, per tant, aprofitem aquest espai per mostrar l'actualitat del país des de la sàtira i collar les esferes polítiques". Els principals temes que es tractaran aniran especialment lligats a aspectes com la problemàtica de l'habitatge que viu el país, l'acord d'associació amb la Unió Europea o sobre el nou president dels Estats Units, Donald Trump. Dilluns ja es començarà a repartir la revista del carnaval, que enguany se centrarà "en la pobresa de la població i la renda", ha manifestat el membre de la comissió.

Des del comú han agraït a la comissió la seva col·laboració. De fet, Sans ha destacat que gairebé un centenar de joves han contribuït en l'organització de la festa. "M'han dit que és una de les xifres més importants que hem tingut de jovent d'Encamp col·laborant amb aquesta festa", ha afirmat Sans. A més, des de la comissió han recalcat que cada vegada hi ha més presència femenina. "Això ens enorgulleix molt, aquest any s'han sumat noves noies en el jovent i cada any anem apretant més fort, això és una mostra que els temps evolucionen i que cap aquí hem de caminar", ha assegurat Fernandes.