La capital obre el concurs per gestionar el bar 'La Casa del Poble'

El comú d'Andorra la Vella obrirà demà el concurs per adjudicar la nova concessió del bar 'La Casa del Poble', situat a la plaça del Poble. El comú durà a terme una inversió prèvia, valorada en 150.000 euros, per adequar les instal·lacions abans de l'adjudicació. La concessió tindrà una durada de 10 anys i un preu de sortida de 2.500 euros, i l'equipament haurà d'estar obert al públic el divendres 1 d'agost, coincidint amb l'inici de la Festa Major, apunta el comú, informant que el termini per presentar les ofertes finalitza el 19 de març a les 15 hores.

El futur concessionari gestionarà un local de 760 metres quadrats distribuït en dues plantes i terrasses. L'espai haurà d'estar dividit en tres zones diferenciades i polivalents per acollir famílies, joves i persones grans, amb jocs de taula, servei de restauració i activitats culturals. A més, el primer pis es destinarà, en horari diürn i de dilluns a diumenge, a la gent gran, amb preus reduïts per als usuaris amb el carnet Or i Plata del Comú. Quant a les terrasses, s'haurà d'habilitar un espai delimitat amb vegetació, pèrgoles o similar, apunta el comú, que també demana que el concessionari haurà de participar activament en la programació d'activitats i col·laborar amb el comú per consolidar 'La Casa del Poble' com un espai de cohesió social.

La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha exposat que "volem recuperar el bar de la plaça del Poble com a cor de la parròquia, creant un espai per a tota la ciutadania i potenciar la bona la convivència i interrelació entre generacions i perfils diferents", així com que "l'equipament s'integri a la nova plaça del Poble i Vinyes, amb espais naturals i zones de descans".