La representació dels Contrabandistes d'Ordino tindrà més personatges

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia d'Ordino ja està a punt per a la gresca i la xerinola del Carnaval. Durant cinc dies hi haurà diferents activitats que faran que la celebració sigui "més gran que mai", ha anunciat la secretària de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Eva de la Pena. La principal novetat d'aquest 2025 serà un canvi de format de la representació dels Contrabandistes. L'estructura de la funció serà diferent i això ha estat possible perquè l'associació disposa de més actors i actrius que altres anys, la qual cosa farà que hi apareguin més personatges.

La representació dels Contrabandistes tindrà lloc el dilluns 3 de març a les dotze del migdia. En aquesta ocasió l'estructura serà diferent perquè des de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino volen donar-li un altre dinamisme i per això el format serà diferent. L'entitat cultural no ha volgut revelar cap detall sobre aquesta modificació estructural, però sí que han avançat que la part del judici serà més llarga i que hi apareixeran "uns quants personatges més" i "seran diferents", ha comentat la secretària de l'associació. De fet, els responsables de l'actuació ja han avisat que els "Contrabandistes són una mica diferents", ha desvetllat de la Pena, sense acabar-ho d'aclarir.

Aquest fet ho ha permès l'increment d'actors i actrius que s'han presentat per portar a terme la representació d'enguany. I és que una trentena de persones formaran part de l'elenc. Es tracta de més intèrprets que la darrera edició, ja que el 2024 en van ser vora una vintena. "Cada vegada tenim més relleu i amb això estem força contents", ha mencionat de la Pena. El més positiu de tot és la involucració de nens i nenes, tal com han explicat els organitzadors.

Les activitats començaran a partir del dijous 20 de febrer a les deu del matí amb la desfilada dels alumnes de les escoles, amb les seves disfresses, fins a la plaça Major acompanyats per una batucada.

Dimarts 25 la festivitat continuarà amb el taller infantil 'Fem la mosca'. Arrencarà a les onze del matí i consistirà en una activitat de creació de màscares. Es tracta d'una activitat gratuïta, però caldrà fer inscripció prèvia.

El divendres 28 hi haurà la penjada del Carnestoltes a les cinc de la tarda. Es farà una cercavila, la lectura del pregó i posteriorment hi haurà el ball i una festa musical amb Manel Soriano a la plaça Major. Per acompanyar els actes, hi haurà una xocolatada i es repartirà vi calent.

El dilluns 3 de març, després dels Contrabandistes, es farà el repartiment del brou i de la carn d'olla. Ja a la tarda, a dos quarts de sis, la gresca continuarà amb el ball de disfresses infantil i a continuació tindrà lloc un berenar popular a base de coca i xocolata.

El darrer dia de la celebració serà el dimecres 5 de març. La jornada arrencarà a les set de la tarda amb la lectura del testament, a càrrec del notari de les Valls d'Ordino. A continuació tindrà lloc la cremada del carnestoltes i després la sardinada popular.

D'altra banda, el comú ha comunicat la intenció de portar a terme una col·lecció dels cartells promocionals que es vagin elaborant sobre el Carnaval. La consellera de Cultura de la corporació, Mònica Armengol, ha relatat que "la idea seria que aquestes creacions puguin convertir-se en una col·lecció per donar-li més importància". La iniciativa de dissenyar un pòster sobre el Carnaval va iniciar-se l'any passat i aquest any ha continuat. El cartell ha estat elaborat per Martín Blanco.