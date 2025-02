La pintura del Louvre amb perspectiva musical en el marc de la Temporada

Miquel del Pozo oferirà una conferència per explorar la pintura des d'una perspectiva musicalTM

'Escoltar la pintura. Un passeig musical pel Musée du Louvre' és la conferència que oferirà Miquel del Pozo a la sala d'actes del Centre cultural la Llacuna demà a les 20 hores en el marc Temporada. La xerrada proposa una exploració de la pintura des d'una perspectiva musical, convidant el públic a endinsar-se en la relació entre les grans obres del museu parisenc i diferents peces sonores, segons destaca l'organització. Miquel del Pozo és arquitecte i divulgador cultural especialitzat en la relació entre l'art i el patrimoni.

La conferència permetrà a l'espectador podrà apropar-se a diverses obres pictòriques de referència del Museu del Louvre, mentre descobreix les connexions que es poden establir amb el món de la música. L'objectiu és mostrar com la unió entre els llenguatges plàstic i musical pot afavorir una comprensió més rica de les obres d'art, així com generar nous camins per gaudir-ne, indiquen en un comunicat.

Des de la Temporada es remarca que aquesta proposta "consolida el seu compromís de difondre i apropar la cultura a tota la ciutadania, oferint activitats que fomenten el diàleg entre diferents formes d'expressió artística i permeten descobrir noves maneres de percebre i entendre el nostre patrimoni cultural". L'entrada ala conferència es lliure.