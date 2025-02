López assenyala que Sant Julià no aspirarà a ser l’avinguda Carlemany

La consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López, assenyala que la parròquia no vol aspirar “a ser l’avinguda Carlemany, ni la capital”, sinó que “volem potenciar el sentiment de proximitat i la sensació de pertànyer tothom a la mateixa parròquia”. Per aconseguir-ho, considera que “és clau apostar pel comerç tradicional i de tota la vida”. “El nostre objectiu és que els habitants de Sant Julià vagin a la seva carnisseria de confiança o a fer-se el cafè al bar de sempre”, relata.

López té clara la fórmula per fer-ho possible. “Des del comú volem donar valor als negocis que tinguin un valor diferencial, ja sigui perquè són establiments originals o imaginatius” o “perquè només sigui possible trobar-los aquí, que siguin únics”, assenyala. Per la política també resulta important protegir els “establiments que tinguin un valor emblemàtic o històric”, és a dir que, per exemple, “tinguin un mínim d’anys oberts o que siguin de segona generació de treballadors”.

En aquest sentit, López va posar en relleu com “dos negocis de la parròquia van ser premiats durant la gala de la Festa del Comerç (Racó de l’Anna i E.leclerc Express)” i això “és un fet que ens fa pensar que ho estem fent bé”.

La consellera també és conscient que “Sant Julià de Lòria té molts quarts allunyats de la zona centre” i que “si aquesta part de la població no té aparcaments per anar al centre, no ho farà”, ja que “és més còmode deixar el cotxe en una gran superfície”. D’igual manera, Judith López també va voler ressaltar l’arribada del nou vial que “ens permetrà fer un centre més pacífic i tranquil per a fer les compres”.

Preguntada per l’informe que es va fer públic el passat dijous on es corroborava que al centre de la parròquia havia una trentena de locals comercials buits, López va assenyalar que “són dades que no ens han sorprès” i que “ja esperàvem”. “Ara volem analitzar-les per saber quines polítiques i iniciatives podem dur a terme per intentar canviar la situació”, apunta. Segons López, pel comú ara serà més senzill “saber quants comerços hi ha de cada sector a la parròquia”, ja “siguin perruqueries o fruiteries”.

D’igual manera, la consellera de Turisme vol matisar que “les dades de l’informe són provisionals”, ja que “només hem registrat els casos dels quals tenim constància”. “Hem preguntat a famílies del poble que coneixíem i hem estat revisant a través d’internet tots els portals web immobiliaris. En molts casos els locals buits no són més que antics negocis familiars en plantes baixes i aquests no es tornaran a obrir”, relata.