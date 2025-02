Una xarxa de 35 quilòmetres

Canillo, la parròquia més extensa, no tan sols presumeix de paisatges de postal i estacions d’esquí de renom. També amaga sota terra una infraestructura essencial: la xarxa d’aigües. Amb 35 quilòmetres de canonades que recorren muntanyes i valls, el sistema de distribució hídrica de la parròquia és una peça clau per garantir l’abastament d’aigua a residents i visitants. I, com qualsevol infraestructura vital, necessita inversions i manteniment constants.

Per a aquest any, el comú ha previst una inversió de 600.000 euros en obres noves per millorar les xarxes d’aigua potable, residuals i pluvials. Un pas necessari en una parròquia que, en èpoques de màxima afluència turística, experimenta un augment de consum que posa a prova la seva capacitat de subministrament. De fet, aquest Nadal, alguns nuclis com Soldeu, el Tarter i Incles van patir baixades de pressió per la gran demanda hídrica.

Un element clau per al futur de la xarxa d’aigües és l’estudi de càrrega, que analitza l’impacte del creixement poblacional fins al 2033 sobre els recursos hídrics. L’anàlisi planteja tres escenaris de creixement (baix, mitjà i alt) i inclou la població censada, l’estacional (segones residències) i la turística. Tenint en compte residents estacionals i turistes, els càlculs suggereixen que el subministrament d’aigua potable es pot garantir fins i tot en la hipòtesi de consum més elevada, de 135 litres per persona i dia.

La xarxa d’aigua de Canillo disposa de cinc dipòsits que poden emmagatzemar fins a 5.000 metres cúbics d’aigua, és a dir, cinc milions de litres. Però més enllà de la capacitat d’emmagatzematge, un dels grans valors afegits del sistema és la tecnologia de control. Tots els dipòsits estan equipats amb un software de telegestió centralitzat, accessible via web, que permet monitorar els paràmetres de la xarxa en temps real. A més, per garantir la seguretat de l’abastament, aquests dipòsits estan connectats a una central receptora d’alarmes operativa les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. La vigilància es complementa amb càmeres de seguretat instal·lades tant als dipòsits com a les captacions.

Però no tan sols es tracta de grans obres i tecnologia. El manteniment juga un paper fonamental en el bon funcionament de la xarxa. La corporació canillenca ha pressupostat aproximadament 300.000 euros per a tasques de manteniment de l’aigua potable durant el 2025. L’objectiu és prevenir incidències i millorar l’eficiència d’un sistema que, segons estudis recents, encara presenta un marge de millora important en la reducció de pèrdues d’aigua.