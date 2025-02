Andorra la Vella i Màlaga exploren com col·laborar en innovació i urbanisme

Publicat per Redacció Màlaga

Andorra la Vella i Màlaga han establert les bases per a futures col·laboracions en accessibilitat, urbanisme, innovació i promoció cultural, després d’una reunió celebrada ahir al consistori andalús. El cònsol major de la capital, Sergi González, i el conseller Jordi Cabanes van compartir visions i projectes amb l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, i el seu equip.

Durant la trobada, es va analitzar la situació econòmica, turística i demogràfica d’Andorra, així com l’estratègia de Màlaga per convertir-se en referent europeu en diversos àmbits. Les dues parts van coincidir a potenciar l’intercanvi d’informació i organitzar taules de treball conjuntes. Finalment, González va convidar De la Torre a visitar Andorra per poder reforçar els llaços institucionals i avançar en projectes conjunts que beneficiïn ambdues ciutats.