Una trentena de comerços buits

El comú de Sant Julià ha identificat 32 locals comercials buits en el cens que ha fet per impulsar el comerç local. Les dades indiquen que només un 18,7% d’aquests espais “tenen intenció de reactivar-se”, segons informa la corporació. El total d’activitats comercials actives és de 214, de les quals el 39,9% són del sector serveis i un 14,9% centren la seva activitat en el sector de la restauració.

L’estudi elaborat en el marc del pla comercial per “revitalitzar el teixit comercial, econòmic i emprenedor” de la parròquia incorpora indicadors que analitzen la situació del comerç a Sant Julià, entre els quals hi ha l’índex d’ocupabilitat comercial, que és d’un 85%. Una xifra que el comú destaca que mostra “una bona salut del teixit comercial”. Les dades serviran per dissenyar polítiques més efectives per millorar la competitivitat, fomentar el consum local i adaptar el model comercial a les necessitats de la ciutadania, segons assenyala el comú en un comunicat.

Un dels locals comercials buits.Fernando Galindo

Cal recordar que el projecte es va iniciar l’octubre del 2024 i s’allargarà fins al maig del 2025, amb una sèrie d’accions programades per a aquest període. La primera acció que es va dur a terme va ser una taula de treball que va permetre definir certes accions i prioritzar-les. A petició d’aquesta taula neix la voluntat de desenvolupar el cens comercial i d’elaborar guies per a la comunicació digital i l’obertura de nous negocis.

Alhora, s’estan duent a terme entrevistes personalitzades amb comerços i a final de febrer s’iniciarà un cicle de formacions en gestió, digitalització i emprenedoria obert a tots els comerços lauredians interessats. “Amb aquest pla, es referma el compromís amb el desenvolupament del comerç local i amb la promoció d’un model econòmic sostenible, divers i adaptat als reptes” que presenta el món actual, assenyala en el comunicat la corporació parroquial.