L’aparcament de l’Església tancarà del 24 al 28 d’aquest mes per enllestir l’interior

El comú va informar que el recentment estrenat aparcament soterrani de l’Església es tancarà de nou del 24 al 28 de febrer per “finalitzar els treballs pendents a l’interior i procedir a les tasques de pintura”. La corporació va recordar que aquesta clausura temporal ja s’havia anunciat el mateix dia de la seva obertura, el 23 de desembre passat, coincidint amb la punta d’afluència turística de les festes. L’estacionament té capacitat per a un centenar de vehicles i la corporació va recordar que s’hi pot accedir amb la targeta AD+. Per fer-ho, la targeta s’ha d’activar prèviament i de manera presencial a l’aparcament de Caldea “en qualsevol horari”. La targeta redueix les tarifes d’estacionament a un preu de 0,30 euros per fracció de quinze minuts, amb la primera hora gratuïta. En paral·lel, s’estan acabant d’enllestir les obres de la plaça del nou aparcament.