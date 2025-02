El comú defensa que els nous preus de les terrasses dels locals de restauració són més equitatius

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova zonificació del preu de les terrasses ha esvalotat restauradors de la plaça Coprínceps, que s’han assimilat a la zona més cara de les cinc en què se subdivideix la parròquia i pagaran el mateix que els de l’avinguda Carlemany (el tram per a vianants). El comú defensa la decisió –recollida a l’ordinació tributària d’aquest exercici– per un criteri d’equitat, però també pels esforços públics que s’estan fent per dinamitzar la considerada part alta. Des de la corporació van recordar que hi va haver un parell d’anys d’exoneració del preu durant la pandèmia i que després els preus no es van tocar fins al 2023 i per aplicar l’IPC. La inflació és el que s’ha sumat a les tarifes d’aquest any, però afegint la reclassificació. En el cas concret de la plaça Coprínceps, que té almenys cinc terrasses, des de la corporació es defensa que “no té sentit” que un local de l’avinguda Carlemany situat a pocs metres estigués pagant més per disposar d’un espai exterior per als clients.