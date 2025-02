Una Temporada de Teatre "per generar consciència social"

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Fer reflexionar. Aquesta és la premissa que s'ha marcat el comú d'Andorra la Vella amb l'organització de la 66a edició del festival Temporada de Teatre. La corporació ha contractat a tres espectacles que faran "conscienciar el públic i no deixaran indiferent a ningú", ha explicat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada. L'esdeveniment arrencarà el 6 de març i finalitzarà el 3 d'abril, tot i que després, a partir del 8 de maig, iniciarà el festival internacional de pallasses, que també s'ha inclòs dins la programació del cicle teatral. La corporació espera que l'any que ve l'esdeveniment Temporada de Teatre ja pugui ser coorganitzat juntament amb l'ens comunal de Sant Julià de Lòria, tal com s'anava fent els darrers anys.

"Volem que el teatre ens ajudi a conscienciar i arribar a moltes temàtiques diferents, totes elles tenen la seva reflexió al darrere i creiem que la Temporada ha de reflectir aquesta necessitat que té la societat de reflexionar sobre diferents temes i crec que la millor manera de fer-ho és a través de l'art", ha afirmat Losada.

L'enfocament és conscienciar i això es farà mitjançant unes propostes que van molt lligades amb conflictes de l'actualitat. Obrirà l'edició 'Rose', interpretada per l'actriu Carme Sansa. "És una terrible paradoxa, el net d'una dona jueva que va sobreviure a l'holocaust acaba convertint-se en partícip en un genocidi", descriu el cap d'àrea de Cultura del comú d'Andorra la Vella, Jan Cartes. La premiada intèrpret actuarà els 90 minuts asseguda en un banc. "No es mou en tot l'espectacle, només utilitza la veu, l'expressió facial i el moviment de les mans, crec que les persones que els agrada el teatre intens, la interpretació pura i dura, sortiran molt agraïts", ha definit Cartes. La representació tindrà lloc el 6 de març a dos quarts de nou de la nit en el Teatre Comunal.

El 21 de març agafarà el relleu l'espectacle andorrà 'Nua', amb interpretació d'Elena Santiago. L'obra tindrà dos passis, el primer a les vuit del vespre i el segon a dos quarts de deu de la nit. En aquest cas farà reflexionar sobre "l'assetjament a través de les xarxes", ha esmentat la cònsol. Per aquest motiu, es farà una representació exclusivament als alumnes dels centres educatius i del Rusc i per a alumnes de teatre, ja que la voluntat és treballar aquesta problemàtica un cop finalitzi amb un col·loqui perquè "el teatre ha d'anar molt més enllà d'una obra per ser gaudida, si no que també ha de tenir una part d'ajuda social i de donar suport a diferents temes", ha manifestat Losada. L'obra es farà en el Teatre Comunal, però en aquest cas tindrà un format més íntim perquè el públic se situarà a dalt de l'escenari amb un aforament de 68 localitats.

Finalment, tancarà la celebració la comèdia 'Un menú tancat', amb actors com Roger Coma, Joan Arqué i Óscar Muñoz. A diferència de les altres dues, en aquesta els artistes seran tots homes i la funció farà reflexionar sobre la "vulnerabilitat masculina", ha narrat Cartes. Se celebrarà el 3 d'abril a partir de dos quarts de nou del vespre al Teatre Comunal.

Les entrades es podran comprar a taquilles el mateix dia de cada espectacle o ve també es podran adquirir a la pàgina web del comú o presencialment a l'àrea de Cultura del centre cultural la Llacuna. Els preus són de 20 euros, excepte la producció andorrana que serà de 15 euros.

Com ja es va fer l'any passat, en aquesta edició el públic podrà valorar totes les propostes un cop les hagin vist. El comú va rebre una valoració de notable la darrera edició. De fet, els espectadors els van puntuar amb una nota d'un 8, tal com ha esmentat la cònsol menor. "Ara tenim el repte en aquesta nova Temporada de millorar aquesta nota i òbviament d'agafar tots els comentaris que ens hagin pogut afegir per anar millorant les nostres temporades", ha argumentat Losada. L'objectiu és fer una revisió del que contracten a escala cultural per tal que "convenci el ciutadà", ha manifestat Losada.

D'altra banda, del 8 al 10 de maig tindrà lloc el Festival internacional de pallasses. El comú encara no ha anunciat quins espectacles es duran a terme perquè a l'abril faran una presentació més específica amb tots els ets i uts.